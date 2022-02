Prima che Disney+ monopolizzasse gli show della Marvel, Netflix aveva la migliore libreria in streaming: da Daredevil a Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist e The Defenders.

Deadline riporta che la licenza di Netflix per molte serie Marvel sta per scadere e la Disney riacquisterà i diritti. Sfortunatamente, questa notizia doveva arrivare nel mese più corto dell’anno, quindi mancano solo due settimane prima che tutti gli show vengano cancellati.

Ecco tutti gli show cancellati

Come si sospettava da tempo, la società ritirerà anche Marvel Defenders da Netflix alla fine del mese, ora che i diritti di “Daredevil”, “Luke Cage”, “Jessica Jones”, “Iron Fist”, “The Punisher” e “The Defenders” sono tornati alla Disney.

Netflix ha confermato a IndieWire che la serie lascerà la piattaforma a mezzanotte ora locale del 28 febbraio. I titoli di Defenders erano originali con licenza e, poiché la licenza per Netflix è scaduta, i diritti stanno tornando alla Disney. I rappresentanti della Disney non hanno commentato. La notizia è stata riportata per la prima volta da Entertainment Weekly.

I fan hanno iniziato a sospettare della mossa quando Netflix ha recentemente allegato una notifica agli spettacoli dicendo “questo spettacolo è disponibile fino al 1 marzo“. Gli spettacoli probabilmente riemergeranno su Disney+ o forse su Hulu, ma la Disney non ha ancora annunciato alcuna data di anteprima per loro.

Netflix ha iniziato la sua collaborazione con la Marvel quando “Daredevil” ha debuttato sul servizio di streaming nel 2015. La serie, con Charlie Cox nei panni del supereroe cieco, è stata elogiata per aver riscattato il personaggio dopo il tanto diffamato film del 2003 con Ben Affleck.

Potrebbe tornare un nuovo Daredevil

La Marvel ha lavorato rapidamente per espandere il mondo di Hell’s Kitchen, con gli spin-off “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist” e “The Punisher”. I personaggi hanno continuato a collaborare per “The Defenders”, una miniserie in stile Avengers che è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2017.

Poiché lo streaming diventa sempre più importante per Disney grazie a Disney+ e all’acquisizione di Hulu, la partnership tra Marvel e Netflix è sempre stata destinata ad essere di breve durata. Il successo di Disney+ è stato in parte alimentato da un afflusso di serie Marvel originali, tra cui “WandaVision” e “Moon Knight”.

Sebbene le serie Netflix fossero di natura limitata e tutte abbiano concluso le loro trame, i personaggi potrebbero riemergere nel Marvel Cinematic Universe. Charlie Cox ha espresso il desiderio di continuare a interpretare Daredevil e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che se lo studio farà rivivere il personaggio, sarà solo con Cox.