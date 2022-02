Gli utenti italiani si ritrovano a poter fronteggiare un volantino MediaWorld veramente incredibile, con il quale riuscire a spendere pochissimo sull’acquisto di nuovi smartphone dai prezzi complessivamente accessibili, e mantenendo inalterata la qualità generale.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di utenti sul territorio nazionale, dovete infatti sapere che il volantino corrente è disponibile in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno acquistare dal divano di casa, tuttavia, si ritroveranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, tranne che in rari casi (effettivamente indicati nelle pagine stesse).

MediaWorld: questi sconti sono veramente assurdi

Ottime possibilità di risparmio per tutti gli utenti che vorranno affidarsi a MediaWorld per i propri acquisti legati alla tecnologia, gli smartphone top di gamma sono in fortissima riduzione di prezzo, infatti è possibile trovare Galaxy S21+ o anche Oppo Find X3 Pro, in vendita a soli 799 euro, due dei migliori dispositivi dell’anno appena passato. In alternativa, scendendo di 200 euro ma mantenendo quasi inalterate le prestazioni, ecco arrivare lo Xiaomi 11T Pro.

Per ultimi, con una spesa finale al di sotto dei 400 euro complessivi, arrivano i vari prodotti del calibro di Galaxy A32, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite, Oppo A15, redmi Note 10 e 10S e similari, tutti proposti sempre alle medesime condizioni di vendita raccontate in precedenza. Per i dettagli ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate qui.