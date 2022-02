La serie iQOO 9 è stata presentata in Cina solo un mese fa. A differenza della gamma iQOO 8, la serie iQOO 9 dovrebbe essere presto disponibile nei mercati mondiali. Il rilascio globale inizierà il 23 febbraio, con l’India. Oltre ai modelli vanilla e Pro già in commercio in Cina, l’azienda svelerà una nuova edizione iQOO 9 SE. Sfortunatamente, l’azienda non ha specificato le specifiche effettive di questi cellulari.

Dovremmo aspettarci dei parallelismi con le controparti cinesi, ma come è consuetudine con iQOO, saranno leggermente differenti. La filiale indiana ha confermato oggi che la serie iQOO 9 avrà una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 120 W in India.

IQOO 9 e 9 Pro sembrano molto interessanti

Per coloro che non conoscono la recente saga di iQOO, questa potrebbe non essere una sorpresa. Tuttavia, il marchio ha debuttato con l’iQOO 7 Legend in India l’anno scorso. Era un iQOO 7 rinominato che caricava a 66 W invece dei 120 W della variante cinese. Quindi è incoraggiante leggere che le varietà globali della serie iQOO 9 mantengono le velocità di ricarica e la capacità della batteria.

Va notato che iQOO non ha confermato se tutti e tre gli smartphone della serie iQOO 9 avranno una batteria da 4.700 mAh e consentiranno la ricarica a 120 W. L’immagine condivisa da iQOO India, invece, ritrae uno smartphone con schermo curvo. Questo vale anche per iQOO 9 Pro, che presenta un display leggermente curvo. Il sito ufficiale indica una batteria da 4.700 mAh con 120W di ricarica, quindi c’è ancora speranza per lo smartphone.

L’iQOO 9 SE potrebbe anche avere una batteria più grande con una capacità di 5.000 mAh. Tuttavia, è probabile che l’azienda rallenti le velocità di ricarica rapida. Può essere caricato utilizzando il caricabatterie da 66 W trovato nei dispositivi iQOO dell’anno scorso.

IQOO 9 e 9 Pro saranno dotati del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Una fotocamera Gimbal GN5 da 50 MP guiderà il reparto fotocamere. Ci sarà anche un display AMOLED E5 con risoluzione 2K, uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni 3D, un chip display intelligente e una ricarica wireless da 50 W.