Iliad offre fibra illimitata a 5 Gigabit con tutto senza limiti a 15,99 euro

La scelta di Iliad ha spiazzato tutti soprattutto i concorrenti che adesso hanno difficoltà anche nel competere sulla rete fissa.

Il provider proveniente dalla Francia è stato in grado di modificare totalmente il mondo della telefonia mobile negli ultimi anni. Le sue offerte non soggette a rimodulazione hanno portato le persone a scegliere sempre di più questo gestore che oggi domina con quasi 9 milioni di clienti.

La decisione è arrivata poi in seguito, ovvero quella di rendere disponibili anche delle offerte in fibra ottica. Queste oggi sono ufficialmente arrivate e prevedono tutto senza limiti con la fibra più veloce in assoluto. Chiaramente bisognerà essere raggiunti dalla massima copertura. Ricordiamo che i prezzi sono molto bassi e variano in base a se siete già clienti di Iliad su rete cellulare o meno.

Iliad ha scelto di intraprendere la strada della linea fissa: ecco la sua promozione migliore per pochi euro mensili

Grande scalpore è scaturito dall’ultimo lancio dell’offerta in fibra ottica di Iliad. Tante persone non si attendevano un prezzo così basso, ovvero pari a 15,99 € al mese per sempre per tutti coloro che sono già clienti mobili del gestore.

Da precisare che chi non lo è pagherà 23,99 € al mese per sempre, prezzo sempre molto basso. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili italiani ed internazionali con fibra ottica a 5 gigabit. Grandi risultati sono stati ottenuti però anche dal nuovo modem Iliadbox, il quale è in grado di sostenere un’ampiezza tale di banda ma soprattutto dotato internamente di tante funzionalità.