Iliad ha già proposto una serie di novità a tutti i suoi clienti nel corso di questo 2022. Il provider francese, ad esempio, dopo tanta attesa ha reso disponibile le prime tariffe legate alla Fibra ottica. Gli utenti potranno quindi accedere ad una ricca promozione con connessione internet illimitata a soli 15,90 euro al mese.

Sul fronte della telefonia mobile, invece, confermatissima la tariffa Giga 120. I clienti che scelgono questa promozione riceveranno chiamate senza limiti con gli SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet a soli 9,99 euro.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 non rappresenta, ad ogni modo, l’unica tariffa di Iliad sul fronte della telefonia mobile. Gli utenti avranno a loro disposizione altre due ricchi iniziative come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel corso di queste settimane ha sostituito nei listini di Iliad la tariffa Giga 50. I clienti che scelgono questa promozione potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. I clienti per il rinnovo mensile di questa tariffa dovranno aggiungere 7,99 euro ogni trenta giorni.

Come seconda possibilità, gli abbonati di Iliad potranno anche scegliere la tariffa Giga 40. In tal caso il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 6,99 euro con gli abbonati che avranno consumi infiniti per le telefonate e gli SMS e 40 Giga per navigare in internet.

In ambedue le circostanze per i clienti è previsto un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.