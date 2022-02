Con un post sul suo blog, il colosso Google ieri ha rivelato che Currents scomparirà presto, segnando la fine ultima di tutto ciò che riguarda anche Google Plus.

Google Plus è stato il tentativo di Google di creare un social network, ma il servizio non ha mai sfondato ed è stato chiuso nell’aprile 2019. Tuttavia Google Plus ha continuato a esistere a livello aziendale come Google Currents all’interno di G Suite come strumento di comunicazione interno. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google Plus sparirà definitivamente

Il colosso di Mountain View ha evidenziato che dal lancio di Spaces, molti clienti hanno riferito di apprezzare la stretta integrazione con i prodotti Google Workspace, inclusi Gmail, Calendar, Drive e Meet, e la perfetta esperienza di collaborazione. Visto che Spaces è disponibile dallo scorso anno, Google sta pianificando di ridurre Google Currents e portare i contenuti e le community rimanenti nella nuova esperienza Spaces a partire dal 2023.

Il post sul blog spiega che Google aggiungerà alcune nuove funzionalità di comunicazione a Spaces prima della chiusura di Currents, come il supporto per comunità più grandi, investimenti nella ricerca avanzata, strumenti per la moderazione dei contenuti e altro ancora.

Google afferma inoltre che sta investendo in ricerca e rilevabilità, nelle funzionalità della piattaforma per lo sviluppo di app e sicurezza e conformità di livello aziendale, tra cui la protezione dei dati, la prevenzione della perdita di dati (DLP) e supporto di Vault.