Facebook Messenger si aggiorna con tante novità interessanti per i suoi utenti. La Vanish Mode, accompagnata da una nuova funzionalità che interessa soprattutto l’invio di messaggi vocali, arriva anche nel nostro Paese, scopriamo quindi di cosa si tratta e come sfruttare i servizi pensati da Meta.

Facebook Messenger: ecco le novità in arrivo per gli utenti!

Le novità annunciate dal colosso sono la Vanish Mode, Split Payments e una funzionalità che migliora l‘invio di messaggi vocali.

La più interessante riguarda proprio la nuova modalità di invio delle note audio. Gli utenti infatti avranno a breve la possibilità di registrare messaggi vocali più lunghi, dalla durata massima di trenta minuti. Inoltre, durante la registrazione sarà possibile mettere in pausa e riascoltare quanto detto fino a quel momento per poi riprendere la conversazione e procedere con l’invio.

Vanish Mode, invece, è una novità già presentata dal colosso ma fino ad ora inesistente nel nostro Paese. Avviando una conversazione gli utenti potranno effettuare uno swipe up e dare avvio a una chat che sarà automaticamente eliminata alla sua conclusione. Una funzionalità simile è presente anche sui Direct di Instagram già da tempo ma soltanto nelle prossime settimane avremo la possibilità di conoscerla anche in Italia.

L’altra funzione citata non sembra essere destinata a noi. Purtroppo Meta non procederà con la sua introduzione in Italia ma saranno coinvolti soltanto alcuni paesi. Gli utenti in questione potranno effettuare pagamenti e inviare denaro grazie alla nuova Split Payments. In futuro anche quest’ultima funzione potrebbe essere estesa a un pubblico ancora più ampio!