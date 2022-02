Il volantino Expert del mese di Febbraio punta a dare una spinta agli acquisti da parte degli utenti, riducendo di molto i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente interessanti, come ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale si mantiene esattamente sui medesimi binari delle precedenti, ovvero gli acquisti possono essere completati, oltre che nei negozi, anche sul sito ufficiale, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna direttamente presso il domicilio (indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa).

Expert: le migliori offerte sono a disposizione di tutti

expert prova a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti con una campagna promozionale veramente ricca di offerte speciali e di prezzi molto più bassi del normale. Osservando ad esempio da vicino la fascia alta, notiamo prima di tutto la presenza di dispositivi molto recenti, come Apple iPhone 13 o anche Oppo Find X3 Neo, entrambi in vendita rispettivamente a 939 e 549 euro.

Le alternative proposte dal volantino scendono poi verso il basso, andando a spingere su modelli del calibro di Realme GT Master Edition, Motorola Moto E7 Power, Oppo Find X3 Lite o anche Wiko Y62. In questo caso la spesa complessiva non supererà mai i 300 euro, garantendo difatti un ottimo rapporto qualità/prezzo a tutti coloro che decideranno di affidarsi all’incredibile volantino. Per i dettagli, e per scoprire nella loro interezza il carnet di offerte speciali, ricordatevi di affidarvi subito a queste pagine, dove troverete i singoli prezzi.