Il volantino di casa Euronics promette all’utente finale la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di sconti speciali, a prezzi sempre più bassi e convenienti, grazie ai quali tutti potranno pensare di risparmiare al massimo.

Per spendere poco con Euronics gli utenti sono comunque costretti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, prestando anche particolare attenzione alla cosiddetta dislocazione territoriale. E’ bene sapere, infatti, che i prezzi potrebbero a tutti gli effetti variare in relazione al socio di appartenenza, e quindi non corrispondere esattamente a tutti i punti vendita.

Euronics: tantissime offerte con prezzi incredibili

Sconti da pazzi vi attendono direttamente da Euronics con la nuova campagna promozionale dalle mille e una notte, infatti il volantino parte con lo scontare uno degli ultimi modelli di samsung, il Galaxy S21 FE, in vendita a soli 699 euro, e con alle spalle una serie di specifiche tecniche davvero di alto livello.

Nel momento in cui, invece, si volessero spendere meno di 300 euro, ecco arrivare soluzioni del calibro di Oppo A16s, Galaxy A52, Oppo A74, Galaxy A22, oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o anche Xiaomi 11 Lite. Tutti i prodotti sono commercializzati alle condizioni che vi abbiamo raccontato in precedenza, ovvero è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale comunque permette di godere della riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica riscontrato nel medesimo periodo di validità. Le offerte le potete comunque visionare a questo indirizzo.