Gli sconti attivati da Esselunga fanno letteralmente sognare gli utenti alla ricerca della perfetta soluzione per risparmiare al massimo, anche nel momento in cui dovessero decidere di ricorrere all’acquisto di uno smartphone, o di un prodotto dalla qualità superiore.

I prezzi che troverete descritti nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi in esclusiva nei negozi fisici sparsi per il territorio, non sarà difatti possibile ricorrere all’acquisto recandosi sul sito ufficiale, in quanto le limitazioni alla campagna sono solamente legate a questo fatto. Per il resto, tutti i prodotti sono distribuiti come al solito con garanzia di 24 mesi, e prevedono anche la possibilità di ricevere la versione no brand, nel caso in cui si acquistasse la telefonia mobile.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, scopriteli gratis sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: offerte ed occasioni mai viste

Uno smartphone in vendita ad un prezzo praticamente mai visto prima è disponibile da Esselunga, il volantino che tutti stavano aspettando permette infatti di mettere le mani sul Samsung Galaxy A12, disponibile alla cifra finale di soli 139 euro, promettendo ad ogni modo discrete prestazioni generali.

Osservandolo da vicino, infatti, notiamo prima di tutto la presenza di un processore octa-core molto reattivo, ma anche di un ampissimo display da 6,5 pollici con risoluzione FullHD, una batteria da ben 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore alla media, senza dimenticarsi dei 64GB di memoria interna e dei 4GB di RAM. Per conoscerlo ancora meglio da vicino, dovete premere qui e collegarvi direttamente al sito ufficiale, prima di decidere se recarsi in negozio per l’acquisto.