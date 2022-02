E’ successo solo quattro volte in 10 anni che il prezzo del diesel al dettaglio pubblicato dal Department of Energy/Energy Information Administration è aumentato cosi tanto in una settimana.

Il prezzo e’ aumentato di 10,5 centesimi per gallone arrivando a 3,951 dollari. Questo è il livello più alto dalla pubblicazione del 5 maggio 2014, quando arrivo’ a 3,9614 al gallone.

Il divario tra i prezzi attuali e i dati “più alti da allora” sta crescendo cosi in fretta che i dati stanno iniziando ad attirare l’interesse.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, il 5 maggio 2014 il prezzo era di 4,63 al gallone, altissimo per quei tempi. Ma il miglioramento dell’efficienza del carburante e le nuove tecnologie hanno fatto la differenza in questo caso.

Nonostante tutto, il prezzo continua a salire per tutti i cittadini

Ma e’ anche vero che il prezzo di riferimento è ora aumentato di 33,8 centesimi in cinque settimane

Secondo un rapporto di John Kemp di Reuters, l’interesse degli investitori per i prezzi ultra bassi del diesel e della benzina sullo zolfo sulla borsa delle materie prime CME è aumentato vertiginosamente di recente. L’interesse degli investitori non fa presagire necessariamente prezzi più alti, perché gli investitori possono scommettere che i mercati potrebbero scendere.

“Gli acquisti più recenti si sono concentrati sul lato dei combustibili, con acquisti di gasolio europeo a +14 milioni di barili, diesel statunitense a +2 milioni e benzina statunitense a +5”, ha scritto Kemp. Il gasolio è un distillato, come il diesel.

Ma che le scorte siano limitate è anche un dato di facile comprensione. Per calcolare le scorte basta fare una statistica che divide le scorte correnti per il consumo giornaliero.

Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’EIA, la copertura giornaliera per tutti i distillati tranne il carburante per aerei (che entra nella sua stessa categoria) era di 27,7 giorni. Non erano trascorsi meno di 28 giorni da novembre 2019. La media per i cinque anni prima della pandemia, dal 2015 al 2019, era di 35,6 giorni.