Sconti davvero incredibili vi attendono in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti sono molto felici di avere la possibilità di spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui appunto gli smartphone di fascia più o meno alta.

Il volantino è assolutamente convincente, e risulta essere perfettamente attivo in ogni negozio sul territorio nazionale. In aggiunta, ricordiamo comunque che tutti i singoli prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sono anche disponibili in versione no brand, ovvero prevedono aggiornamenti rapidi e tempestivi, in confronto alle varianti completamente brandizzate.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono da impazzire

Il volantino di San Valentino di Coop e Ipercoop riserva piacevolissime sorprese a tutti gli innamorati, arrivano infatti promozioni incredibili sull’acquisto di alcuni prodotti dall’elevato interesse commerciale. Alcuni esempi possono essere portati con Samsung Galaxy A32, il cui prezzo si aggira attorno ai 229 euro, oppure delle versioni più economiche, come Motorola Moto E40, Galaxy a03s o Realme 8i, in vendita a cifre che non vanno oltre i 169 euro.

Il primo modello è comunque il prodotto da acquistare ad occhi chiusi, poiché presenta una scheda tecnica di livello assoluto, impreziosita da un processore octa-core, nonché un display da ben 6,4 pollici di diagonale, dalla qualità elevatissima. Tutti i prodotti sono commercializzati alle condizioni espresse in precedenza, le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza effettiva, per i dettagli premete qui.