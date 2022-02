Gli smartphone sono da sempre al centro delle principali campagne promozionali dei rivenditori del nostro paese, anche da Comet tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una serie di offerte veramente incredibili, con le quali riuscire a spendere decisamente meno del previsto, o comunque del listino originario.

Il volantino che troverete direttamente descritto nel nostro articolo, parte con l’idea di garantire all’utente la più ampia possibilità di accesso, ciò sta a significare che i medesimi prezzi sono da considerarsi attivi in negozio ed online, senza distinzioni particolari. Coloro che opteranno per l’acquisto tramite l’e-commerce, avranno pieno diritto a ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, spendendo più di 49 euro.

Comet: attenzione a queste splendide offerte

Spettacolari offerte sono state attivate da Comet con il volantino che tutti stavano effettivamente aspettando, all’interno si trovano molti sconti sui migliori top di gamma attualmente in commercio. Uno di questi è chiaramente Apple iPhone 13, il più interessante ed intrigante modelli di fascia alta del 2022, in vendita a soli 829 euro (nella variante da 128GB di memoria interna); ottime riduzioni anche per quanto riguarda il mondo Android, trovano posto anche galaxy S21 FE, il cui prezzo è di 599 euro, oppure Galaxy Z Flip3, in vendita a 799 euro.

Le occasioni disponibili da Comet non terminano qui, scorrendo verso il basso la lista degli sconti, scoviamo anche Vivo V21, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y21s e diversi modelli di casa Xiaomi, i cui prezzi effettivamente oscillano e non superano mai i 300 euro. Se volete conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, potete fare affidamento sulle pagine sottostanti.