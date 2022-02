Sconti del 90% su alcuni dei migliori smartphone in circolazione da Carrefour, gli utenti sono veramente felici di avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei più interessanti prodotti del periodo, pagandoli cifre decisamente ridotte rispetto al listino originario.

Il volantino non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti ogni consumatore ha la possibilità di accedere agli sconti recandosi personalmente in negozio, senza accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono sempre distribuiti no brand con garanzia di 24 mesi, ed anche da ricordare comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour è incredibile: arrivano nuovi sconti per tutti

Le offerte del volantino Carrefour fanno davvero risparmiare moltissimo tutti gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per spendere il minimo indispensabile, arrivano difatti prodotti dai prezzi decisamente bassi, con i quali è facilissimo godere di prestazioni elevate. I dispositivi in offerta toccano Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi 9AT o anche TCL 20S, in vendita a cifre che non superano i 300 euro, mantenendo inalterate le condizioni di base.

Sempre nella medesima campagna promozionale trova posto anche l’Apple iPhone 13, l’ultimo smartphone dell’azienda di Cupertino viene proposto a 1059 euro, ma a prima vista appare essere un prezzo troppo elevato, poiché comunque nello stesso periodo si può acquistare a molto meno presso altre realtà di rivendita di elettronica. Ogni altra informazione in merito al volantino è raccolta direttamente a questo indirizzo.