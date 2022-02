Una strana situazione sta convolgendo i clienti TIM, WindTre, Vodafone ed Iliad. Non passa giorno che i Call Center non provino ad aggredire clienti con operazioni di telemarketing. A volte si tratta di semplice pubblcità ma in altre occasioni come in questa si parla di truffe.

Come eliminare i Call Center invadenti

Le telefonate sospette sono difficili da riconoscere. Operatori ben preparati ad ogni evenienza si presentano con presunte allettanti offerte. Parole ben calibrate e studiate convergono in un tranello da cui è difficile uscire. Vogliono attivare ad ogni costo qualcosa pretendendo dati sensibili.

Per uscire fuori in anticipo da una situazione pregiudizievole della privacy e del benestare economico si possono adottare alcuni semplici trucchi. Ecco le regole d’oro per lasciarsi alle spalle i Call Center fastidiosi.

Evitate di pronunciare le parole Si e No . Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto.

. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto. Diffidate dalle voci registrate . Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta.

. Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta. Non fornite info identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center non identificabile a proiori. Quando si parla di chiamate importanti è prevista la comunicazione anticipata del contatto con avviso specifico.

L’attenzione verso chi contatta e verso ciò che si dice al telefono deve essere massima. Di recente la frode ha investito alcuni clienti TIM, WindTre, Vodafone ed Iliad ma non sono da escludere ulteriori attacchi a sospresa. Usate l’arma dela diffidenza ed i nostri consigli per stare fuori dai guai.