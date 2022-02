Un volantino Bennet tanto bello era da tempo che non lo vedevamo, infatti la campagna promozionale pare essere veramente ricchissima di occasioni da lasciarci a bocca aperta, infarcite di prezzi bassi e decisamente convenienti, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

Con la nuova selezione di offerte del volantino Bennet, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare in ogni singolo negozio sul territorio nazionale; dovete infatti ricordare che i prezzi sono da considerarsi alla portata di tutti, con anche la solita garanzia della durata di 24 mesi (a partire dalla data d’acquisto). Coloro che spenderanno poi più di 199 euro, potranno anche fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il dovuto in comode rate fisse tramite il conto corrente bancario.

Ottime offerte vi attendono direttamente da Bennet con il volantino che tutti stavano aspettando, arriva infatti la campagna promozionale più pazza delle ultime settimane, con prodotti scontatissimi, tra cui troviamo ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE. Il dispositivo viene difatti commercializzato alla modica cifra di 399 euro, e promette al consumatore ottime prestazioni generali, data la presenza delle medesime specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Tutte le altre offerte del volantino di Bennet sono raccolte, almeno per quanto riguarda la tecnologia mobile, attorno al Galaxy A12, in vendita a soli 169 euro. Per i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi qui.