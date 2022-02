Anche Ikea è finita sotto l’occhio attento del Ministero della Salute. Nel corso degli ultimi giorni, in particolare, sono state ritirate da questa importante catena di negozi le polpette vegetariane surgelate. Il motivo? A quanto pare, alcuni lotti contengono “frammenti di plastica”.

Polpette vegetariane surgelate di Ikea ritirate dal mercato: possibile presenza di “frammenti di plastica”

Dopo dei severi controlli, molto spesso capita che dei prodotti alimentari vengano ritirati dai vari punti vendita a causa della presenza di qualche sostanza che potrebbe essere nociva per la nostra salute. Come già accennato, in questi giorni sono state ritirate dai vari negozi Ikea le polpette surgelate vegetariane.

Il motivo che ha portato il Ministero della Salute a fare ciò è piuttosto serio. Secondo quanto è emerso, infatti, alcuni lotti di questo prodotto potrebbero contenere addirittura “frammenti di plastica”. Nello specifico, il lotto incriminato è denominato Huvudroll, ha come scadenza il 26 ottobre 2022 e viene solitamente distribuito in confezioni da 100 grammi ciascuna.

Il noto colosso svedese ha subito raccomandato sul proprio sito ufficiale di non consumare assolutamente tale prodotto, ma di riportarlo quanto prima in negozio, dove sarà fornito immediatamente un rimborso senza la necessità di alcuna prova d’acquisto.

Il colosso svedese ha poi così dichiarato: “La sicurezza è da sempre una priorità per IKEA. Vogliamo offrire ai nostri clienti articoli di cui possano fidarsi e che siano prodotti in maniera responsabile, senza alcun compromesso in fatto di qualità e sicurezza alimentare”.

Bisogna dunque prestare la massima attenzione a quello che si acquista e, nel caso in cui capitasse di aver acquistato uno di questi lotti, è assolutamente sconsigliato di consumarlo.