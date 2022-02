Il colosso di Cupertino Apple, con la prossima beta di iOS, rilascerà anche la possibilità di utilizzare i propri dispositivi come iPhone, per ricevere pagamenti contactless.

Per ora la funzione sarà abilitata negli Usa, ma entro fine anno dovrebbe arrivare anche in Europa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple abilita i pagamenti contactless sugli iPhone

La notizia era nell’aria da giorni, e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: con un aggiornamento di iOS in arrivo in versione beta, gli iPhone diventeranno a tutti gli effetti dei Pos, abilitati ad accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali senza il supporto di alcun altro hardware.

Una svolta, per il mondo degli smartphone in generale. Perché di fatto disegna un futuro tracciato, con i Pos che potrebbero diventare di colpo inutili, sostituiti da quello che un tempo era considerato solo un telefonino e che invece è espressione dei più recenti progressi in ambito digitale. La società di Cupertino ha reso noto che la funzione Tap to Pay sarà resa disponibile alle piattaforme di pagamento e agli sviluppatori di app per integrarsi nelle loro app iOS e offrire l’opzione di pagamento ai clienti aziendali. Con questa funzione, i commercianti saranno in grado di accettare pagamenti dai clienti semplicemente chiedendo loro di avvicinare all’iPhone il dispositivo di pagamento.

Gli iPhone abilitati a questa nuova funzione saranno quelli dal modello XS in poi, con un’app apposita che comparirà di default sullo smartphone una volta installato l’aggiornamento di iOS. Per ora Tap to Pay sarà abilitata solo negli Stati Uniti, a partire dalla prossima primavera.