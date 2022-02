Android e iOS: ecco una grande alternativa agli store di punta

Il tema della sicurezza delle app mobile è sempre più dibattito di discussione. Standard e regole rigide negli store ufficiali aiutano nel controllo, ma limitano la libertà di scelta e di personalizzazione dell’utente. Ultimamente però si sta facendo sempre più diffuso l’uso degli app store alternativi e uno dei migliori è TutuApp.

TutuApp è un installer di terze parti che offre migliaia di app, giochi e altro modificati e ottimizzati da sviluppatori terzi. Il motivo della diffusione ampia sta proprio nel fatto che per usarlo su iOS per esempio, non è necessario installare un jailbreak

TutuApp è perfettamente compatibile con tutti i dispositivi iOS con iOS 11, fino a iOS 14, e su iPadOS, ma supporta anche i dispositivi Android e, per estensione, utilizzando un emulatore Android puoi usarlo anche sul tuo Mac o PC Windows.

Come installare TutuApp

In base al sistema operativo scelto segue una breve guida per l’installazione di questo store:

Metodo 1: iOS

Usa il browser Safari per aprire la pagina per il download di TutuApp Clicca su link per il profilo di configurazione per scaricare quest’ultimo e clicca su Consento nel messaggio che compare Quando si apre la pagina dell’installazione del profilo, clicca su installa Digita il tuo codice di sicurezza, quando richiesto, e clicca di nuovo su Installa Vai sulla schermata iniziale, dovresti vedere l’icona di TutuApp

Ancora non puoi utilizzarlo: quando clicchi sull’icona, comparirà l’errore dello Sviluppatore non autorizzato. Prendi nota del nome dello sviluppatore e chiudi il messaggio. Poi segui questi passaggi per risolvere il problema:

Come risolvere l’errore dello sviluppatore non autorizzato:

Apri le Impostazioni Vai su Generali > Profili Trova il nome dello sviluppatore nella lista dei profili e cliccaci sopra Clicca su Autorizzo Chiudi le Impostazioni: ora puoi usare TutuApp senza errori

Metodo 2: Android

Anche se TutuApp è un installer di iOS, gli sviluppatori hanno rilasciato una versione APK dell’app per gli utenti di Android, quindi segui questi passaggi con attenzione per averlo sul tuo dispositivo:

Apri le impostazioni del tuo Android e vai su Sicurezza (o Privacy, dipende da quale firmware di Android hai) Abilita l’opzione per le Fonti sconosciute Ora scarica il file APK di TutuApp sul tuo dispositivo Apri la cartella dei download e clicca due volte sul file .apk Inizierà l’installazione: segui le istruzioni sullo schermo; quando vedi l’icona dell’app sulla tua schermata inziale hai finito e l’app è pronta per essere usata

TutuApp, come funziona realmente



Una volta installato TutuApp è veramente semplice da utilizzare, e si comporta esattamente come gli store ufficiali. Basta sfruttare la barra di ricerca per il nome dell’app, e una volta individuta seguire le istruzioni a schermo per l’installazione sul dispositivo.

Tutuapp vanta migliaia di app, giochi, tweak, emulatori e altro ancora, molti di essi modificati con nuove caratteristiche e funzionalità. Ma perché presenti su uno store alternativo e non sullo store ufficiale? Semplice, molte delle app qui presenti non riescono a superare le sempre più rigide politiche di Apple per l’approvazione e la pubblicazione.

Questo è il genere di app e giochi che puoi sono presenti in TutuApp:

App dell’App Store – molte app e giochi ufficiali per iPhone e iPad

molte app e giochi ufficiali per iPhone e iPad App esclusive – tweak, emulatori di giochi, app per lo streaming, registratori di schermata e altro, nessuno dei quali si trova nello store ufficiale

tweak, emulatori di giochi, app per lo streaming, registratori di schermata e altro, nessuno dei quali si trova nello store ufficiale Giochi ottimizzati – app di stock modificate con funzionalità in-app sbloccate e molte nuove funzionalità: Minecraft, Clash of Clans e altro ancora

TutuApp è, senza alcun dubbio, il più completo e versatile tra tutti gli installer di terze parti rilasciati negli ultimi tempi, e soprattutto gratuito. Non c’è nessun costo da sostenere, ne per l’installazione dello store, ne tantomeno per qualsiasi contenuto al suo interno, ma è tuttavia disponibile anche una versione VIP.

La versione gratuita ha un’offerta più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, ma pagare per la versione in abbonamento da accesso a più contenuti ed elimina gli annunci pubblicitari. Un cenno importante sulla sicurezza, TutuApp è sicuro al 100% e non solo, non dovendo ricorrere al jailbreak la garanzia del dispositivo non verrà invalidata. Non vi resta che provare voi stessi, e scoprire i vantaggi che offre TutuApp.