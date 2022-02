Ti sei mai chiesto cosa pensa davvero qualcuno del tuo messaggio WhatsApp? Gli utenti saranno presto in grado di reagire ai messaggi proprio come su Facebook e persino di gestire le notifiche per le reazioni ai messaggi in modo che appaiano sulle schermate di blocco del telefono. Gli utenti di dispositivi Apple saranno i primi a ricevere le nuove funzionalità Finora non ci sono informazioni su quando gli utenti Android potranno trarne vantaggio.

Un aggiornamento è ora disponibile tramite il programma beta di WhatsApp, a cui chiunque può iscriversi. Questo ti consente di testare le ultime funzionalità sperimentali per l’app, comprese quelle che potrebbero non essere mai rilasciate al pubblico.

Come mi iscrivo alla beta di WhatsApp?

Gli addetti ai lavori di WhatsApp WABetaInfo hanno dichiarato:

“Ora sei in grado di gestire quando dovresti ricevere le notifiche per le reazioni, per le singole chat e gruppi e quale sound usare quando ricevi quelle notifiche. Purtroppo non è ancora possibile reagire ai messaggi, ma il fatto che sia possibile gestire queste impostazioni suggerisce che le reazioni ai messaggi saranno disponibili molto presto”.

Per registrarti al nuovo aggiornamento, segui questi passaggi:

Apri WhatsApp e tocca i tre punti, quindi vai su “Altre opzioni” Tocca Dispositivi collegati Premi “Beta multidispositivo” Tocca “Unisciti alla versione beta” Dopo esserti iscritto al programma beta, potrai provare ogni nuova versione di WhatsApp prima che venga rilasciata al pubblico.

Alcune delle sue funzionalità sono sperimentali e non vedranno mai la luce, quindi è una buona opportunità per provare alcune tecnologie segrete.