Checché se ne dica WhatsApp resta l’app preferita dagli italiani per la condivisione di contenuti e la messaggistica istantanea. Non stupisce che il team di Meta ci metta anima e corpo nello sviluppo di nuove funzionalità. L’ultima prevista rispecchia i gusti e gli interessi del grande pubblico che altro non attende che il rilascio ufficiale dopo la sua scoperta nell’ultima beta Android.

WhatsApp: finalmente ci siamo, ecco la novità che aspettavamo da tempo

Come sempre per prima ci è arrivata WABetaInfo. Attravrso Twitter ha diffuso il messaggio circa l’arrivo di una novità WhatsApp di primo piano. Si parla delle reazioni, comodo strumenti per esprimere emozioni e tagliare di netto il numero di messaggi di risposta verso i nostri contatti privati e di gruppo sia su Android che su iOS.

Il loro funzionamento è semplice e ricalca l’esperienza ormai ben nota da tempo in ottica Facebook ed ultimamente Telegram. Consente di rispondere in modo veloce ad un messaggio esprimendo assenso, dissenso, gioia ed altre emozioni con un semplice tap. Le emoji di reazioni attualmente scoperte sono:

pollice in sù

cuore

faccia con lacrime di gioia

faccia stupita

faccia piangente

mani unite

Ovviamente ci sarà spazio per ampliare il numero di reactions WhatsApp in vista di futuri aggiornamenti. Un update che potrebbe sembrare di poco conto ma che effettivamente migliora l’interazione consentendo di snellire il numero di messaggi.

La novità sarà pubblicata a breve sia per Android che per iOS sebbene l’azienda non ne abbia indicato le tempistiche reali di distribuzione al pubblico.