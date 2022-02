In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, l’operatore Vodafone Italia ha deciso di regalare l’abbonamento Netflix per tre mesi e Giga illimitati ai propri clienti.

Come ormai da tradizione anche Vodafone festeggia San Valentino con i suoi clienti e lo fa con ben 2 regali dedicati sia ai clienti ricaricabile che abbonamento/business: si tratta di Giga Illimitati oppure di 3 Mesi di abbonamento a Netflix. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: grande regalo in occasione di San Valentino

Tutti i clienti Vodafone Italia il 14 e 15 Febbraio 2022 avranno automaticamente a disposizione Giga Illimitati per la navigazione su internet. Chi ha già tutto illimitato, quindi i clienti con offerta Infinito, avranno invece in omaggio 3 Mesi di abbonamento a Netflix disponibili dal 16 Febbraio in poi, fino al 22 febbraio 2022, su applicazione MyVodafone.

Ad essere omaggiati saranno 3 mesi di piano standard con un coupon da applicare direttamente sull’account Netflix di importo necessario a coprire le 3 mensilità quindi, 3 X 12,99 euro. La promo Netflix è valida sia per nuovi che già clienti della popolare piattaforma di streaming. Per l’occasione, Vodafone ha predisposto uno spot con Alessandro Cattelan già in onda sulle maggiori reti televisive.

Lo spot è disponibile anche sulla piattaforma di streaming YouTube per chi fosse interessato. Vi ricordo che anche ho.Mobile, operatore virtuale di Vodafone, offre un ricco regalo per la festa degli innamorati.