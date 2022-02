Vodafone Portugal ha annunciato martedì di essere stata colpita da un attacco informatico che ha causato interruzioni della rete in tutto il paese.

In una dichiarazione, la società ha affermato che i servizi basati su reti dati (vale a dire la rete 4G/5G, voce fissa, televisione, SMS e servizi di risposta vocale/digitale) sono stati colpiti dall’attacco, scoperto lunedì notte.

“Vodafone è stata l’obiettivo di un’interruzione della rete iniziata la notte del 7 febbraio 2022, a causa di un attacco informatico deliberato e doloso destinato a causare danni e interruzioni. Non appena è stato rilevato il primo segno di un problema sulla rete, Vodafone ha agito immediatamente per identificare e contenere gli effetti e ripristinare i servizi”, ha affermato la società.

Un attacco lanciato su grande scala

“Abbiamo già recuperato i servizi voce mobile e i servizi dati mobile sono disponibili esclusivamente sulla rete 3G in quasi tutto il Paese ma, purtroppo, l’entità e la gravità dell’atto criminoso a cui siamo stati sottoposti implica un lavoro attento e prolungato per tutti gli altri servizi. Questa ripresa avverrà progressivamente per tutto questo martedì“.

Le forze dell’ordine sono state contattate in merito all’attacco e la società sta conducendo le proprie indagini interne per capire cosa sia successo.

Reuters e altre testate giornalistiche hanno notato che due delle maggiori testate giornalistiche del paese, Impresa e Cofina, sono state recentemente colpite da attacchi ransomware.

Vodafone non ha risposto alle richieste di commento sul fatto che l’attacco informatico fosse un incidente di ransomware. L’azienda serve più di 7 milioni di clienti con servizi mobili, nonché Internet domestici e aziendali.