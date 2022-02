Vodafone rappresenta ancora oggi una delle soluzioni più vantaggiose per tutti i clienti che desiderano modificare il loro piano per la telefonia mobile. Il gestore inglese mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di vantaggiose ricaricabili aventi come punto di riferimento la portabilità della rete da altro operatore. Soglie di consumo e prezzi rappresentano il fiore all’occhiello di queste offerte.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga nel mese di Febbraio

Nel mese di Febbraio, ad esempio, gli utenti di Vodafone potranno scegliere la Special 100 Giga come loro promozione di riferimento. Il pacchetto previsto per gli utenti prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione internet.

Il costo che gli utenti si troveranno a pagare per il rinnovo mensile sarà pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. Nel momento dell’attivazione, gli abbonati dovranno corrispondere una quota extra dal valore di 10 euro.

Come nelle precedenti tariffe low cost, anche in questo caso, gli abbonati che scelgono questa tariffa di Vodafone avranno a loro disposizione una garanzia inedita in termini di prezzi. I clienti con Special 100 Giga potranno beneficiare di un costo inalterato dell’offerta nel primo semestre. Nei sei mesi di partenza del nuovo piano non sono quindi previste rimodulazioni sui costi.

I clienti che sono interessati alla sottoscrizione di questa vantaggiosa promozione possono recarsi prezzo uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Da ricordare che solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta.