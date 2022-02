Spendere poco con Unieuro potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti data l’ultima campagna promozionale, notiamo l’effettiva presenza di un numero sempre più elevato di smartphone in forte sconto, rispetto ad un valore di listino abbastanza alto.

Il volantino che trovate descritto direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli di sorta. In aggiunta, gli stessi utenti potranno affidarsi al sito ufficiale di Unieuro, ricevendo in cambio gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, data la presenza della spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: occasioni da non perdere e prezzi in caduta libera

Ottima campagna promozionale attivata da Unieuro, arriva a proporre ai consumatori italiani incredibili possibilità di risparmio, anche sull’acquisto di alcuni dei migliori top di gamma attualmente in commercio. Il modello che tutti stavano aspettando, l’Apple iPhone 13, viene oggi proposto a 949 euro, una cifra se considerate di tutto rispetto, data appunto la recentissima commercializzazione. Volendo invece puntare su uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade subito sul Samsung Galaxy S21 FE, un modello da 549 euro, con il quale si potranno raggiungere prestazioni incredibili.

Sempre restando sulla stessa fascia di prezzo, sarà possibile optare ad esempio per lo Xiaomi 11T Pro, in vendita attorno ai 599 euro, senza dimenticarsi direttamente dei modelli più economici, come Realme GT neo 2, Galaxy A02s, Galaxy A22, Oppo A74 o similari. I dettagli dell’ottimo volantino vi attendono a questo link.