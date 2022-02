UniCredit e la truffa dell'anno: assurdo il modo con cui vi svuotano il conto

Le banche fanno un lavoro davvero encomiabile per quanto riguarda tutti i sistemi di sicurezza messi su per i propri clienti. Ogni mese infatti vengono rivisti tutti i canoni, al fine di elaborare una strategia difensiva sempre migliore contro le truffe. Unicredit però avrebbe visto già diversi giorni fa il suo nome finire all’interno di una truffa incredibile. Il messaggio parlerebbe addirittura di funzioni del conto bloccate, cosa che ovviamente non è vero.

Diversi utenti ci hanno creduto e danno reinserito le proprie credenziali d’accesso perdendo soldi dal proprio conto corrente.

Unicredit: questo è il messaggio che sta portando via fondi dei conti correnti

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT