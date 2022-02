Le offerte che Trony ha effettivamente deciso di presentare al pubblico con il suo nuovo volantino, sono letteralmente da pazzi, in quanto permettono a tutti di godere di un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato, riuscendo difatti a spendere poco o niente.

Il volantino amplia il più possibile la libertà di scelta del consumatore finale, ciò sta a significare che i vari acquisti non saranno limitati esclusivamente ad una ristretta cerchia di prodotti, ma permetteranno l’accesso ad un carnet di soluzioni uniche nel proprio genere. Indipendentemente dalla strada che intraprenderete, ricordate comunque che tutti i prodotti vengono sempre distribuiti no brand con una garanzia di 24 mesi.

Trony: che prezzi bassi in questo nuovo volantino

Il volantino Trony affonda le radici nella più rinomata e quotata campagna che prevede la possibilità di godere di sconti fissi prestabiliti al superamento di una determinata soglia minima di spesa. I tagli effettivamente raggiungibili sono diversi, partono da 300 euro, passando poi per 600, 1200, 2400 e 4600 euro; dipendentemente dal livello effettivamente raggiunto, sarà poi possibile ricevere in cambio un minimo di 30 euro, salendo verso 60, 100, 500 e 2500 euro.

E’ importante ricordare che tutti gli sconti elencati sono da considerarsi immediati, ed applicati sul medesimo scontrino, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi, il risparmio sarà istantaneo. Per ogni altro dettaglio in merito all’ultimo volantino Trony, non possiamo che rimandarvi direttamente al sito ufficiale, ove troverete tutti i dettagli.