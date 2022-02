Tinder sta aggiungendo una nuova funzione “Appuntamento al buio” (Blind Date) che cambia il solito scorrimento a sinistra o a destra dell’app di appuntamenti. Questa volta, prima di poter vedere che aspetto hanno, devi chattare con gli utenti rispondendo ad alcune domande.

Blind Date è l’ultima aggiunta alla gamma Fast Chat di Tinder che offre altre esperienze in-app come Hot Takes e Swipe Night. Con la funzione, gli utenti verranno accoppiati in base a ciò che hanno in comune, alle richieste di risposta e ai giochi. Se entrambi gli utenti decidono di accettare l’abbinamento, potranno finalmente vedersi le foto l’un con l’altro.

Come funziona Blind Date:

All’interno della funzione, gli utenti di Tinder rispondono a domande / richieste come: “Va bene indossare una maglietta massimo _______ volte non lavata!” o “Ho messo il ketchup su _________”. Se non siete pienamente soddisfatti dalla loro risposta, potete decidere di “swippare” ed andare avanti con il prossimo utente.

Progettata per essere “a bassa pressione”, Tinder afferma che l’app “riflette le moderne abitudini di appuntamenti della Gen Z e attinge anche alla loro nostalgia degli anni ’90”.

Inoltre, Tinder afferma che durante la fase di test iniziale della funzionalità, gli utenti hanno ottenuto il 40% in più di corrispondenze rispetto alle altre funzioni di Fast Chat che includono profili e immagini, promuovendo la possibilità di un utente di incontrare qualcuno che trascurerebbe in altro modo.

Per adesso Blind Date è presente solo sul mercato americano, ma non temete, nelle prossime settimane, dopo il ciclo di sperimentazione in USA, la nuova funzione si espanderà a livello globale e quindi sarà disponibile anche in Italia.