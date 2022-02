Questo 2022 ha già presentato una serie di aumenti di prezzo in tutti i campi della quotidianità. Purtroppo, come noto, i rincari sui costi quotidiani interessano anche il campo della telefonia mobile. Dopo Vodafone, in queste settimane anche TIM sta applicando una serie di rincari sui costi sui suoi listini.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

In linea con quelle che sono le precedenti attività di rimodulazione del gestore, gli utenti del provider italiano si troveranno a pagare un piccolo extra per alcune promozioni legate alla portabilità del numero da altro gestore. Avranno un costo leggermente superiore alcuni clienti che in passato hanno scelto le tariffe TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

Gli utenti interessati da questo provvedimento si troveranno a pagare un costo extra di 2 euro. A differenza delle precedenti occasioni, però, in questo caso TIM ha previsto anche una sorta di compensazione per gli utenti con la dote extra di 20 Giga per la navigazione internet.

I 20 Giga assicurati da TIM a tutti i clienti interessati da queste modifiche sui costi si aggiungono alla quota già prevista di default con la propria ricaricabile. Non è inoltre prevista alcuna richiesta di attivazione per la ricezione dei 20 Giga.

Le rimodulazioni di TIM interessano per ora solo i vecchi clienti. Il gestore infatti privilegia la posizione di tutti i nuovi clienti, assicurando a costoro costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Durante i primi sei mesi dell’abbonamento, quindi, sono scongiurate rimodulazioni unilaterali sui prezzi mensili.