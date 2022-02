Il CEO di Tesla Elon Musk ha dichiarato mercoledì che a causa di un problema di approvvigionamento la società sta ritardando la produzione della nuova versione della Roadster.

In particolare, ha twittato: “Il 2021 è stato l’anno in cui abbiamo abbiamo subito di più la carenza di materiali, quindi non avrebbe importanza se avessimo 17 nuovi prodotti, poiché nessuno potrebbe essere spedito. Supponendo che il 2022 bada più o meno allo stesso modo, la nuova Roadster dovrebbe essere lanciata nel 2023“.

Tesla non è l’unica tra le case automobilistiche alle prese con questi problemi di approvvigionamento. Altre case automobilistiche, tra cui Toyota e Ford, hanno ridotto i volumi di produzione per far fronte alla carenza di chip.

La nuova versione dell’auto elettrica avrebbe dovuto debuttare nel 2020. Tesla ha rivelato per la prima volta i piani per la Roadster di prossima generazione alla fine del 2017 durante un evento.

La supercar per eccellenza

A quel tempo, la società ha affermato che la Roadster di nuova generazione avrebbe vantato una velocità massima di almeno 400 km/h, un pacco batteria da 200 kilowattora che fornirebbe oltre 1000 km di autonomia con una carica completa e tre motori elettrici che consentono il Roadster per andare da 0 a 100 in meno di 2 secondi.

Musk in seguito promise che la Roadster sarebbe stata venduta con una “opzione SpaceX” premium, inclusi i propulsori a razzo che avrebbero consentito all’auto di librarsi sul suolo. In un episodio di “Jay Leno’s Garage” l’ha descritto come un “veicolo completo di James Bond“.

Secondo il sito web di Tesla, le prenotazioni Roadster richiedono un pagamento iniziale con carta di credito di 5.000 dollari e un bonifico bancario di 45.000 da pagare in 10 giorni.

L’importo della prenotazione è rimborsabile fino a quando il cliente non firma un contratto di acquisto. Tesla afferma che invierà questi accordi di acquisto vicino alla data di produzione.