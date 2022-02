Lo SPID è diventato uno strumento a dir poco indispensabile per accedere ad una serie di servizi gestiti in remoto. Si pensi ad esempio al conferimento dei vari bonus mobilità ed alla consultazione dei dati previdenziali. E questi sono solo alcuni esempi. Smarrire nome utente e password può essere una vera seccatura, specie in un periodo in cui l’accesso alel filiali Poste Italiane risulta essere fortemente limitato dalla pandemia. Possiamo fare tutto a casa.

Come recuperare SPID Poste Italiane

Uno dei servizi di identificazione digitale maggiormente utilizzati nel nostro paese. Stiamo parlando dello SPID Poste Itailane. Tantissimi utenti del Bel Paese lo hanno richiesto in filiale ottenendo le credenziali ma spesso capita di perderle. Come si possono recuperare nome utente e password? Facile.

In prima battuta possiamo affidarci all’apposita pagina di recupero credenziali. Grazie all’apposito menu possiamo decidere cosa recuperare tra username e password. In secondo luogo possiamo utilizzar anche il numero gratuito 803 160 per il recupero della parola chiave.

Il Call Center Poste Italiane risulta essere attivo dalle 8:00 alle 20:00. Si ricorda che per la procedura attraverso il sito ufficiale è necessario tenere a portata di mano anche il codice fiscale oltre ad altri dati personali necessari in fase di recupero. A procedura ultimata sarà inviata una password provvisoria al numero di telefono indicato in fase di registrazione al servizio SPID. Grazie a questa si potrà poi impostare una password personalizzata nel rispeto dei criteri di robustezza richiesti.

Ovviamente valgono le raccomandazioni circa eventuali tentativi di truffa cui si potrebbe incorrere da parte di terzi. I criminali informatici cercan infatti di ingannarci richiedendo informazioni sensibili anche per lo SPID. Fate attenzione.