Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente deciso di migliorare ulteriormente il suo impegno per quanto riguarda il supporto software superando anche Google stessa.

Durante l’evento Samsung Unpacked di qualche giorno fa il colosso sudcoreano ha annunciato che fornirà quattro major update del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi dispositivi di punta. Ecco maggiori dettagli.

Samsung estende il supporto Android per alcuni dispositivi

La nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S22 e la nuova gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S8 sono idonee per ricevere quattro generazioni del sistema operativo Android, insieme a tutti i dispositivi della serie Galaxy S21 e a Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Inoltre tutti questi dispositivi sono idonei anche per ricevere cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, il che rappresenta un altro grande miglioramento rispetto alla già impegnativa politica offerta finora da Samsung. Samsung in pratica promette che le nuove serie Galaxy S22, Galaxy Tab S8 e Galaxy S21 FE riceveranno aggiornamenti fino ad Android 16, poiché arrivano sul mercato con Android 12 preinstallato, mentre i dispositivi della serie Galaxy S21 e gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 dovrebbero ricevere aggiornamenti fino ad Android 15, in quanto lanciati con Android 11.

Tuttavia è bene notare che l’annuncio menziona “fino a” per entrambe le linee temporali, ma in base allo storico dell’azienda è probabile che Samsung manterrà le sue promesse, anche se la cadenza e la priorità degli aggiornamenti verosimilmente cambieranno con il passare degli anni. Non ci resta che attendere un po’ di tempo per scoprire se manterrà la propria promessa.