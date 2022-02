Gli smartphone pieghevoli Samsung offrono già delle interessanti soluzioni sia dal punto di vista estetico che tecnico. Il colosso non sembra avere rivali tanto imponenti da sottrargli il primato consolidato con il lancio degli ultimi modelli di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Soltanto Apple in futuro potrebbe riuscire a fronteggiare Samsung procedendo con il lancio del suo primo iPhone pieghevole ma, nell’attesa, versioni ancora più sofisticate potrebbero essere realizzate dal colosso sudcoreano che, proprio nelle ultime settimane, ha rilasciato un brevetto particolarmente curioso.

Samsung potrebbe infatti avere intenzione di dar vita a un nuovo tipo di Galaxy Z Fold dotato di più cerniere che consentirebbero al dispositivo di piegarsi verso l’esterno e verso l’interno.

Samsung Galaxy Z Fold: i prossimi modelli potrebbero essere straordinari!

Grazie alla presenza di un doppio meccanismo a cerniera posizionato verticalmente e orizzontalmente, il Galaxy Z Fold brevettato da Samsung sarebbe capace di assumere differenti posizioni piegandosi verso l’interno e verso l’esterno. La tecnologia pensata da Samsung consentirebbe al dispositivo di ripiegarsi più volte su se stesso garantendo sia una vasta superficie d’utilizzo, quando totalmente aperto; sia una forma compatta e maneggevole.

Dalle immagini allegate al brevetto è possibile notare la presenza di un comparto fotografico a tre sensori e di una fotocamera frontale posizionata nella parte centrale del display.

I dettagli tecnici però non sono ancora chiari e mancano ancora certezze riguardo le prossime mosse del colosso. Quanto mostrato dai brevetti non sempre sembra essere destinato a prendere vita. Dunque, non resta che sperare nell’effettiva realizzazione dello smartphone così da aver modo di conoscere nella sua totalità quello che potrebbe essere uno dei pieghevoli più interessanti.