La casa automobilistica francese Renault ha da poco svelato ufficialmente per il mercato italiano la versione limitata della sua Renault Captur denominata Rive Gauche, la quale si caratterizza e si distingue per alcuni dettagli estetici particolari. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Renault presenta in Italia la versione limitata Rive Gauche di Renaul Captur: ecco le caratteristiche e i prezzi

La nota vettura a marchio Renault ha dunque guadagnato una nuova versione limitata che apporta alcuni piccoli dettagli estetici e stilistici pur basandosi sull’allestimento Intens. Renault Captur Rive Gauche, in particolare, è caratterizzata da un trattamento nero lucido presente in alcune zone. Tra queste, sono comprese i parafanghi, i cerchi in lega da 18 pollici (colorazione Full Black), la griglia della calandra, il tetto, ski anteriori e posteriori e il logo anteriore e posteriore.

Questa scelta di design ed estetica si riflette anche sugli interni della vettura dell’azienda francese. Qui, infatti, troviamo la colorazione nera sia nel cielo dell’abitacolo sia nei pannelli interni. Non mancano poi di serie alcune feature, come ad esempio i sensori di parcheggio sul frontale e la fotocamera di parcheggio.

Prezzi e disponibilità

La nuova Renault Captur nella versione limitata Rive Gauche è già ordinabile per il nostro mercato ad un prezzo di partenza pari a 29.050 euro ed è possibile scegliere tra numerose diverse colorazioni abbinate sempre ai dettagli cromatici in tinta nera, ovvero Nero Etoilé, Blu Marine, Grigio Magnete, Grigio Cassiopea, Arancione Atacama, Bianco Nacré e Rosso Passion. Le consegne della vettura partiranno dal mese di aprile.