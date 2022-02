Avere un proprio conto corrente bancario o postale, con carte di pagamento come Postepay, è ormai di vitale importanza per chiunque voglia svolgere le più semplici operazioni quotidiane: dal pagamento delle bollette online o per ricevere pagamenti, stipendi e compensi vari.

Ormai è fondamentale avere una propria carta con cui eseguire ogni operazione. Lo sa Poste Italiane, che negli ultimi anni ha lanciato in questo ambito alcuni servizi che hanno riscosso nel tempo un notevole successo. Partendo da Postepay una carta di debito si è evoluta in Postepay Evolution e nella sua versione business, come maggiori vantaggi e possibilità.

Offri sempre nuovi servizi

Questi prodotti hanno avuto un notevole successo per Poste Italiane, per questo ci sono sempre stati un attento lavoro per renderli più funzionali e aggiungere sempre più servizi e funzioni. Tanti sono i servizi che sono stati aggiunti, come ad esempio l’IBAN, che fa di Postepay Evolution un conto corrente a tutti gli effetti. O anche la funzione di addebito tra conti Postepay che permette di passare piccole somme di denaro in pochi click e senza alcuna commissione.

Una delle nuove funzionalità rilasciate è Postepay Open, ma vediamo di cosa si tratta.

Ecco come funziona Postepay Open

E’ una funzione molto semplice a prima vista, ma il modo in cui è progettata è davvero molto interessante. Con Postepay Open infatti puoi andare a ricaricare il tuo conto postale da qualsiasi altro conto corrente. Ciò che rende così interessante questo servizio è il fatto che tutto si può fare direttamente dall’app Postepay senza dover aprire altri browser.

Per farlo, infatti, ti basterà scaricare l’applicazione sul tuo telefono, che a seconda del modello sarà presente nel Play Store o nell’Apple Store. Dopo questo passaggio, una volta effettuato l’accesso, sarà necessario rintracciare la funzione “Gestisci da Postepay Open” o “Ricarica da altri conti”. Qui saranno richieste varie autorizzazioni che dovresti completare in pochi clic.

Fatto anche questo ulteriore passaggio, non ti resta che procedere all’inserimento della modalità di pagamento scelta, che sarà un altro conto corrente o prodotti simili.

Una volta completati i corretti passaggi di autenticazione bancaria, possiamo procedere immediatamente alla ricarica della Postepay. La ricarica avviene tramite bonifico e questo potrebbe comportare l’addebito di una piccola commissione, ma dipende dalla banca o dal metodo di ricarica che hai scelto per la tua carta Postepay.