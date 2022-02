Il segmento degli smartphone è indiscutibilmente il più richiesto dalla popolazione italiana, in quanto rappresenta i prodotti più utilizzati quotidianamente, e di conseguenza cambiati con maggiore frequenza. Per questo motivo MediaWorld non ha assolutamente voluto essere da meno, proponendo un volantino pienissimo di occasioni da non perdere di vista.

Le migliori proposte della campagna promozionale sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, alla stessa stregua del sito ufficiale di MediaWorld. I prezzi sono inclusivi della solita garanzia della durata di 24 mesi, prevedendo inoltre la variante no brand, che provvede a ricevere aggiornamenti più tempestivi.

MediaWorld: con questi sconti gli utenti sono a cavallo

Sconti da pazzi sono disponibili direttamente da MediaWorld negli ultimi giorni, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di mettere le mani su prodotti decisamente interessanti, senza spendere poi così tanto. Il migliore smartphone in vendita è uno a scelta tra Oppo Find X3 Pro e Samsung Galaxy S21+, entrambi sono distribuiti a soli 799 euro (il prezzo del secondo è destinato a calare ulteriormente), oppure sarà possibile optare per il più economico Xiaomi 11T Pro, disponibile a 599 euro.

Coloro che invece vorranno buttarsi a capofitto su smartphone decisamente più economici, potranno effettivamente optare per uno a scelta tra Redmi Note 10 e 10S, Oppo A15, xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A03s o anche Galaxy A32, i cui prezzi non supereranno mai i 400 euro. Per i dettagli del corrente volantino Mediaworld, dovete collegarvi qui.