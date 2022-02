LOL 2: Chi ride è fuori sta per tornare su Amazon Prime Video con la nuovissima stagione della serie comica di successo lanciata da Fedez. Anche quest’anno sarà ricca di nuovi sketch, comici e sorprese.

La nuova stagione uscirà esattamente il 24 marzo sulla piattaforma di Amazon, ma in questo momento Prime Video ha già svelato il trailer ufficiale della seconda stagione svelando i presentatori: Fedez, Frank Matano e lo special guest Lillo in regia. Lo scopo dello special guest è quello di essere utilizzato dai giudici come arma letale per mettere in difficoltà gli avversari.

Ecco i partecipanti della prossima stagione

I prossimi avversari che si affronteranno nella sfida della seconda stagione a suon di battute: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, si sfideranno fino alla finale che vedrà il vincitore riscuotere 100mila euro da donare in beneficenza.

Secondo quanto riportato da JustWatch, il motore di ricerca per i prodotti video on demand, i dati raccolti mostrano che Amazon Prime Video è la piattaforma preferita con il 27% della quota di mercato attuale appena sotto Netflix.

Tuttavia, ci sono stati alcuni alti e bassi a causa di Disney +, che ora si attesta al 16%, in forte aumento rispetto al periodo precedente.

Timvision si piazza al 7%, Now TV (parte di Sky) al 5% e Sky Go al 4%, pari a Infinity di Mediaset.

Il restante 9% è costituito da un misto di varie altre alternative, mentre bisognerà valutare anche l’impatto di DAZN, che si concentra praticamente solo sugli eventi sportivi. Quello che più sorprende, secondo l’analisi anche del Sole 24 Ore, sembra essere soprattutto il trend di crescita di Disney+: nel secondo e terzo trimestre del 2021 il servizio è passato dal 13 al 16%, danneggiando evidentemente Netflix e parzialmente Amazon Prime Video, che perde solo l’1%.