Il 24 febbraio torna LOL con i primi 4 episodi su Amazon prime video, dove è già disponibile il Trailer ufficiale.

LOL: una prima stagione da record

Una delle serie che ci ha tenuto compagnia durante i mesi più cupi del Lockdown, quando tutti noi avevamo bisogno di un po’ di allegria.

LOL fa parte di quelle serie che “o le ami o le odi”, non ci sono mezze vie, ma ha subito riscosso un grande successo.

Un successo meritato, perché nella sua semplicità è riuscita a conquistarci tutti, con quei giochini e quelle smorfie che Pintus e Frank continuavano a propinarci, ma ai quali era impossibile non ridere.

Tutti sappiamo come funziona il gioco: É vietato ridere.

Ora è il momento di essere sinceri: Chi di voi non ha trattenuto la risata insieme ai concorrenti per non farsi eliminare? Vien da ridere a pensarci, noi nella serie non c’eravamo, eppure è successo un po’ a tutti.

LOL nuova stagione inizia il 24 febbraio

Ieri è stato rilasciato su Amazon prime video, il trailer ufficiale della seconda stagione. Partirà il 24 febbraio con la prime 4 puntate. In totale saranno 6, ma le ultime due saranno rese disponibili solo la settimana successiva, ovvero il 3 marzo.

I concorrenti che prenderanno parte al gioco sono: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e infine Max Angioni.

Nella Controll-Room ci abbandono Mara Maionchi, ma Fedez sarà affiancato nel ruolo di controllore da Frank Matano.

Gira qualche indiscrezione sul fatto che potrebbe esserci un ospite speciale, che sul web ha scatenato i Meme più fantasiosi: So Lillo…

