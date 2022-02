Dopo tantissimi mesi di silenzio assoluto la Universal Studios ha deciso di rompere gli indugi, nella giornata di ieri infatti la celebre casa di produzione cinematografica ha deciso di rilasciare a sorpresa il nuovo trailer del prossimo capitolo di Jurassic World, Dominio, che arriverà nelle sale la prossima estate.

Ebbene si tratta del primo vero trailer arrivato dopo il rilascio inizialmente del prologo e poi di alcuni video promozionali in collaborazione con le olimpiadi invernali, piccoli video che hanno dato indizio dell’arrivo imminente del qualcosa di nuovo, non si pensava però ad un trailer tra l’altro così nutrito e colmo di dettagli utili a capire come sarà strutturato il film.

Un trailer di un film che unisce passato e presente

Il trailer esordisce in modo diretto e inequivocabile, i dinosauri sono approdati sulla terra e ferma e come intuibile dalle poche battute iniziali espresse dal doppiatore originale di John Hammond, hanno trovato il modo di sopravvivere perchè la “la vita troverà il modo”.

Dunque ci ritroviamo esattamente dopo i fatti accaduti nel secondo capitolo della saga di Jurassic World, i dinosauri sono diffusi nel pianeta e stanno seminando il caos, il trailer lascia intendere che i nostri eroi, Claire e Owen Grady, dovranno tirare i conti con una catastrofe ambientale di cui in parte sono i responsabili, il colpo a sorpresa è che però riceveranno l’aiuto di alcuni protagonisti di tutta eccezione, parliamo dell’incredibile trio della trilogia iniziale Jurassic Park: Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom.

È palese come il terzo e ultimi film di questa nuova trilogia vada letteralmente a incarnare il concetto del passato che invade e si unisce al presente, i dinosauri che si ritrovano a vagare nel mondo attuale, i personaggi storici che si ritrovano a collaborare con quelli recenti, perfino gli stessi dinosauri vedranno dei ritorni eccellenti, basti pensare al famoso sputa veleno, il Dilophosaurus.

Non rimane dunque che attendere, il film arriverà nelle sale il 10 Giugno di questo 2022.