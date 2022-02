Si apre una settimana cruciale per tutti gli appassionati di calcio. Oltre alla classica giornata di Serie A, infatti, tra pochi giorni molti tifosi ritroveranno la Champions League e le coppe europee nelle loro fasi ad eliminazione diretta. Per seguire sia la Serie A che la Champions sarà necessario un triplo abbonamento a Sky, DAZN e Amazon Prime Video. Molti appassionati di calcio però supereranno quest’ostacolo affidandosi allo streaming IPTV.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo streaming illegale è ancora oggi una delle vie privilegiate dagli appassionati di calcio. Questa tecnologia consente di accedere a tutti i contenuti delle pay tv con risparmi mensili che superano la quota del 90% rispetto ai costi di Sky, DAZN e Amazon

Le ultime operazioni delle forze dell’ordine hanno portato a multe sino a quota 30mila euro per i trasgressori, con la galera sino a tre anni prevista per i casi di recidiva.

Gli utenti che scelgono la via dell’IPTV devono inoltre prestare attenzione anche alle numerose truffe che si alternano in rete. Su Telegram ma anche su WhatsApp ci sono molti malintenzionati che vendono finti pacchetti di streaming illegale e dopo aver ricevuto i soldi dagli utenti non garantiscono alcun servizio in cambio.

La tecnologia IPTV senza un abbonamento regolare per DAZN, Sky e Amazon Prime Video si uniscono alla tecnologia dei canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.