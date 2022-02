Una ricca sorpresa attende i clienti di Iliad in questa prima parte del nuovo anno. Dopo le anticipazioni e dopo i rumors delle precedenti settimane, finalmente Iliad ha messo a disposizione dei suoi clienti le prime tariffe per la telefonia fissa. Gli utenti del gestore francese, oltre ai servizi per le ricaricabili, potranno quindi scegliere ora anche la Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Ad assicurare massima convenienza per i clienti che decidono di attivare un piano per la Fibra ottica ci sono sempre i prezzi più bassi del mercato. Anche sul fronte della telefonia fissa, quindi, Iliad conferma l’andazzo delle precedenti settimane.

La migliore occasione per tutti gli abbonati si chiama ora Iliad Box. I clienti che andranno ad attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta e connessione internet illimitata con le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps. Il prezzo base previsto per questa promozione è di 15,99 euro.

Il ticket prevede però un costo leggermente più alto, pari a 23,99 euro ogni mese, per coloro che non hanno in maniera contestuale un piano attivo per la telefonia mobile. Il prezzo scontato di 15,99 euro è infatti dedicato in via prioritaria a quegli utenti che hanno già attivato una SIM sempre con Iliad.

Tutte le versioni della promozione Iliad Box con la telefonia fissa e con la Fibra ottica, indipendentemente dalla posizione degli utenti, prevedono un costo di attivazione una tantum pari a 39,99 euro.