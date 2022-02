Dopo una lunga attesa durata quasi nove anni, una delle serie animate più iconiche della nostra epoca sta per tornare con un revival tanto inatteso quanto sorprendente, stiamo parlando di Futurama, il cartone animato ambientato nel futuro che ovviamente muove critiche satiriche al mondo attuale narrando le vicende di un insolito trio: Fry, Leela e Bender.

Si tratta di un ritorno decisamente inaspettato, dal momento che la serie ha sempre sofferto di una storia travagliata, più volte è andata incontro a cancellazione a causa dello scarso interesse o delle emittenti o dell’audience, basti pensare al 2009 quando Groening decise di cancellarla per lo scarso interesse della Fox, o nel 2013 quando ci fu la cancellazione definitiva.

Un revival inatteso ma voluto

A confermare il grande ritorno sono proprio i due autori originali della serie Matt Groening e David Cohen, i quali si sono mostrati entusiasti di poter tornare a produrre una serie che parla del presente ma anche del futuro, soprattutto considerato l’appunto passato travagliato che ben conosciamo.

Tra le altre news spicca anche che la serie ritroverà gli stessi identici doppiatori originali per quando riguarda la planet express, l’unica conferma mancante riguarda il doppiatore di Bender con cui la produzione non ha ancora raggiunto un accordo.

La serie arriverà nel 2023 e giungerà anche qui in Italia, non si sa ancora nulla in merito il doppiaggio però, bisognerà ancora attendere un po’ di tempo, non rimane dunque che attendere, saranno 20 gli episodi che dopo oltre 9 anni ridaranno vita ad una delle serie animate più amate di sempre.