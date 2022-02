Expert prova ad accorciare le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante, all’interno della quale trovano spazio un numero incredibile di offerte e di prezzi bassi.

Il volantino che potete sfogliare direttamente nell’articolo non presenta limitazioni territoriali, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in un qualsiasi negozio, senza vincoli di alcun tipo. In aggiunta, gli stessi prezzi sono da considerarsi validi sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo il pagamento di un piccolo contributo, da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis e le nuove splendide offerte, sono tutti raccolti sul nostro canale Telegram.

Expert: nuovi sconti per tutti i gusti

Sconti davvero incredibili vi attendono in tutti i punti vendita Expert sul territorio nazionale, arrivano i migliori sconti del periodo sull’acquisto di telefonia mobile, sia di fascia alta che molto più economica. Partendo proprio dai prodotti più costosi, ecco arrivare soluzioni come Apple iPhone 13, l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, in vendita a 939 euro, per scendere poi verso l’ottimo Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 549 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti anche alla fascia più bassa, rientrando nei 400 euro di spesa, infatti, sarà possibile pensare di acquistare Wiko y62, Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite o anche Motorola Moto E7 Power. Per conoscere da vicino i vari prodotti scontati da Expert, ricordatevi comunque che potete fare affidamento sulle pagine visualizzate qui.