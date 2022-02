Le offerte attivate da Euronics in questi giorni sono sicuramente tra le migliori del 2022, proprio perché sono in grado di mettere a disposizione dei consumatori tantissimi prodotti, a prezzi sempre più bassi ed assolutamente convenienti.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi agli acquisti da Euronics, devono comunque sapere che tutti i prodotti vengono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sono anche da considerarsi completamente no brand (quando si tratta di telefonia mobile). Gli acquisti, tuttavia, possono essere completati solamente in specifici punti vendita, in particolare con limitazioni dettate dal socio di appartenenza, verificate di persona presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: nuove occasioni e splendide offerte vi attendono

Il nuovo volantino Euronics cerca di spingere gli utenti ad acquistare la telefonia mobile, puntando fortissimo su ottimi prezzi di vendita generali. Le alternative proposte dalla campagna sono innumerevoli, si parte dai più performanti come l’ultimo Galaxy S21 FE, in vendita a 699 euro, un prezzo molto interessante per la qualità stessa del prodotto, per scendere poi verso altri modelli da meno di 300 euro.

Tra questi annoveriamo anche Oppo A54, Oppo A94, Galaxy A52, Galaxy A22, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Oppo A16s e similari. Le occasioni messe a disposizione degli utenti sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro, per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima il sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino ogni singolo sconto.