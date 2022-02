Il risparmio è di casa direttamente da esselunga, grazie ad una campagna promozionale che riserva tantissime sorprese ai vari utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare sull’acquisto della tecnologia generale.

Per spendere poco con Esselunga, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza avere comunque la possibilità di affidarsi al sito ufficiale della stessa azienda, data l’assenza di sconti adeguati, almeno per quanto riguarda la tecnologia generale. Tutti i prodotti sono ad ogni modo distribuiti con una splendida garanzia di 24 mesi, ideale per coprire i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali.

Esselunga: tutte le nuove offerte da non perdere

Offerte grandiose sono raccolte all’interno dell’ultimo volantino Esselunga, il focus è mirato esclusivamente sulla fascia media della telefonai mobile, ovvero il prodotto da acquistare pare essere il Samsung Galaxy A12, disponibile ad un prezzo finale di soli 139 euro.

La scadenza della campagna è fissata direttamente al 16 febbraio 2022, ma scopriamo quali sono le specifiche del prodotto in questione. Al suo interno spicca prima di tutto il display da 6,5 pollici di diagonale, ma anche una splendida batteria da 5000mAh, per un’autonomia superiore alle aspettative, passando per 64GB di memoria interna (espandibili), 4GB di RAM e processore octa-core. Tutto quanto scritto è da considerarsi valido, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

I dettagli del volantino sono disponibili direttamente sul sito ufficiale, che potete raggiungere premendo qui, ricordando le indicazioni espresse in precedenza.