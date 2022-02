Coop e Ipercoop cercano in tutti i modi di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto della tecnologia di ultima generazione, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente coinvolgente, e ricchissima di occasioni da lasciare a bocca aperta.

All’interno del nuovo volantino, infatti, i consumatori si ritrovano a poter fronteggiare sconti assolutamente da non perdere, con prezzi molto più bassi del normale, tutti applicati su telefonia mobile e varie categorie merceologiche. Gli acquisti, al netto di scorte in parte limitate, possono essere completati in ogni negozio in Italia, con possibilità di affidarsi anche alla rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: tantissime offerte speciali in arrivo

Il volantino coop e ipercoop risveglia l’interesse degli utenti verso la fascia media della telefonia mobile, arrivano infatti alcuni sconti importanti su determinati modelli in vendita a non più di 229 euro. Tra questi annoveriamo chiaramente il Samsung Galaxy A32, il prodotto viene commercializzato appunto a tale cifra, integrando alcune specifiche di alto livello: display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, comparto fotografico con sensore principale da 64 megapixel, per finire con chip NFC e processore octa-core.

Volendo risparmiare sull’acquisto della telefonia mobile, possiamo comunque decidere di fare affidamento sul Motorola Moto E40, Galaxy A03s o anche Realme 8i, tutti sono distribuiti a non più di 169 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Coop e Ipercoop, aprite subito il seguente link di collegamento al sito ufficiale.