Tantissimi smartphone sono fortemente scontati da Comet raggiungendo livelli insperati fino a qualche settimana fa, data infatti la presenza di innumerevoli prodotti anche di fascia alta, distribuiti a condizioni decisamente favorevoli per l’utente finale.

Ricordiamo infatti che tutti i prodotti sono effettivamente acquistabili con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili nella versione no brand; in altre parole gli smartphone riceveranno gli aggiornamenti direttamente dal produttore, ritenuti globalmente più tempestivi di tutti gli altri. Gli acquisti, inoltre, potranno anche essere completati sul sito ufficiale, con la spedizione gratuita diretta presso il domicilio.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon completamente gratis e tanti sconti.

Comet: questi nuovi sconti sono da pazzi

Attenzione ai nuovi splendidi sconti lanciati da Comet, promettono un risparmio importante per i vari utenti alla ricerca anche di uno smartphone appartenente alla fascia alta della telefonia mobile. I modelli in questione sono infatti Galaxy S21 FE, disponibile a 599 euro, passando anche per Galaxy Z Flip3 a soli 799 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 829 euro, per la variante da 128GB di memoria interna.

Sempre nello stesso volantino, si possono anche trovare ottimi sconti applicati sulla fascia medio bassa, ovvero su smartphone del calibro di Vivo Y21s, Oppo Find X3 Lite, Redmi Note 10S, Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9AT, Vivo V21 o anche Redmi Note 10 Pro. Per le nuove offerte della campagna promozionale, e per scoprire anche gli altri prezzi, dovete ricorrere subito alle pagine presenti a questo link.