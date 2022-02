Il volantino Bennet attualmente attivo nei vari punti vendita, rappresenta il giusto compromesso tra un numero elevato di sconti, e prezzi decisamente abbordabili per la maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale, che decideranno di fare affidamento su una delle realtà maggiormente in crescita, in termini di rivendita di elettronica.

Il risparmio è alle porte per tutti noi, data la possibilità di scoprire i migliori prezzi recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza vincoli o distinzioni territoriali di alcun tipo. L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda l’impossibilità di godere dei medesimi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda, tutto il resto è lecito, come garanzia di 24 mesi e versione no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Bennet: scoperti nuovi sconti da vedere assolutamente

Da Bennet sono stati svelati un paio di sconti assolutamente interessanti ed invitanti per molti utenti, arrivano infatti riduzioni sul buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE. Appena rimpiazzato dal nuovo modelli, il Galaxy S21 FE appunto, il prodotto viene commercializzato con un esborso finale di 399 euro, presentando al proprio interno discrete specifiche tecniche generali.

Sempre nello stesso volantino, è comunque presente una valida alternativa pensata per gli utenti che vogliono spendere decisamente poco. Stiamo parlando del Galaxy A12, il cui prezzo finale di 169 euro è più che adeguato per le prestazioni offerte e le specifiche presentate. Tutte le altre proposte della campagna promozionale di Bennet sono comunque raccolte a questo link.