L’operatore telefonico l’operatore telefonico italiano di CK Hutchison, WindTre, nato dalla fusione di Wind e 3 Italia, da Aprile 2022 avrà due nuovi Amministratori Delegati.

Infatti negli ultimi giorni l’AD Jeffrey Hedberg ha infatti deciso di lasciare l’incarico che andrà a due figure interne all’azienda, ossia Gianluca Corti e Benoit Hanssen. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre avrà un nuovo Amministratore Delegato

La notizia è stata annunciata dall’operatore nella giornata dello scorso 9 Febbraio 2022, spiegando le motivazioni che hanno spinto Hedberg a lasciare le redini di WindTre. Come ricorda l’operatore arancione, Jeffrey Hedberg a partire dal 2017 ha gestito il processo di fusione tra Wind e H3G Italia, in particolare “valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità”, fino al lancio di un brand unico nel Marzo 2020.

Oltre agli aspetti tecnici di questa trasformazione, viene sottolineato che sotto la guida di Hedberg la società ha costruito “nuovi purpose, cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità”. Adesso, dopo circa 5 anni alla guida dell’operatore, Jeffrey A. Hedberg ha deciso di lasciare l’incarico di Amministratore Delegato di Wind Tre S.p.A. a decorrere dalla prossima assemblea di Aprile 2022.

La posizione finora ricoperta da Hedberg sarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen, attualmente Chief Technology Officer. Jeffrey Hedberg ha spiegato a tutti che dopo più di 35 anni di lavoro in 4 diversi continenti ha ritenuto necessario stabilizzare la sua famiglia. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho avuto il privilegio di lavorare e costruire team eccellenti in Europa, Africa, Asia e negli Stati Uniti. Essere esposto a così tante persone dotate di talento è stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione. Oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia vita e della mia carriera, mettendo la mia conoscenza e la mia esperienza globale a disposizione in ruoli non esecutivi“.