WhatsApp sta sperimentando una nuova funzionalità che consente agli utenti di cercare rapidamente i contenuti dei messaggi virali per verificare se sono fake news.

Un’icona a forma di lente d’ingrandimento inizierà ad apparire accanto ai messaggi che sono stati inoltrati attraverso una catena di cinque o più persone. La funzione cerca i contenuti del messaggio online quando si tocca l’icona. L’idea è che questo potrebbe rivelare eventuali teorie cospirative o informazioni errate che il messaggio potrebbe contenere.

In uno screenshot della funzione rilasciata da WhatsApp, utilizza l’esempio di un messaggio virale che afferma che “bere acqua fresca all’aglio bollito curerà il COVID-19“. Una ricerca sul web fa apparire tre siti attendibili per la verifica dei fatti che contrassegnano questa affermazione come falsa.

I tentativi di Facebook di controllare la disinformazione su WhatsApp sono complicati dalla crittografia end-to-end del servizio che gli impedisce di vedere il contenuto di tutti i messaggi inviati sul servizio.

Addio fake news su Whatsapp

La nuova funzione di ricerca di WhatsApp offre agli utenti la possibilità di verificare personalmente le informazioni piuttosto scansionare i messaggi in modo proattivo. WhatsApp ha affermato che qualsiasi messaggio che un utente sceglie di cercare viene inviato direttamente al proprio browser senza che WhatsApp veda mai il messaggio stesso.

Questa è solo l’ultima misura che WhatsApp ha introdotto per cercare di fermare la diffusione della disinformazione sulla sua piattaforma. Ha posto ad aprile nuovi limiti all’inoltro dei messaggi virali.

Dopo le modifiche, i messaggi virali possono essere inoltrati solo a un’altra persona. Il limite precedente era di cinque persone. WhatsApp in seguito ha affermato che la misura aveva ridotto del 70 percento la diffusione dei messaggi virali. È tuttavia impossibile sapere quanti di questi messaggi contenevano informazioni errate.

La nuova funzione di ricerca è ora disponibile su iOS, Android e web in Brasile, Italia, Irlanda, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.